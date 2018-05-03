TEB BNP Paribas İstanbul Open'ın yıldızı, 2018 Avustralya Açık finalisti ve Dünya 4 Numarası Marin Cilic çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta sonunda dünya evine giren Hırvat tenisçi eşi ile İstanbul'da erken bir balayı yapma fırsatı bulduklarını ifade ederek şunları söyledi:Önce gelişimime, tenisime çok fazla odaklanmıştık. Popülerlik kazanayım diye odağım yoktu. Sosyal medyada taraftar tabanımı oluşturmak adına çok fazla vakit geçiremedim. İnsanlar beni tanımaya başladıkça seviyorlar. Kariyerimin ilerleyen yıllarda özel hayatımdan bazı şeyleri paylaşabilirim. Beni sevenler bunları da öğrenmek istiyorlar. Ama normal olan bir şeyler var ki bazı oyuncular diğerlerine göre daha popüler. Ben görece olarak daha küçük bir ülkeden geliyorum dolayısıyla çok büyük bir atmosfer yaratmak çok da kolay değil. Çok da kafama takmıyorum. Ben tenisime odaklanıyorum, oyunuma odaklanıyorum, olabileceğim en iyi tenisçi olmaya çalışıyorum. Bunlar benim önceliklerim.Dünya 1 numarası olmak hedeflerimden bir tanesi tabi ama üzerimde baskı yaratmıyorum. Bu benim mutlak bir hedefim tabi ki ve gün be gün bunun üzerinde çalışıyorum ve umarım bunu gerçekleştirebilirim. Hedeflerimin arasında 1 Grand Slam daha kazanmak var ama şunu da biliyorum ki bu gerçekten çok da kolay bir şey değil.13 yaşında verdiğim röportajda "Bir gün Wimbledon'da olacağım" diye söylemiştim ve bunu gerçekleştirdim. O röportaj hala ebeveynlerimin evinde duvarda, oradaki odamda asılıdır. Dolayısıyla o günlerde benim için çok büyük bir motivasyondu. Grand Slamler tabii ki çok özel turnuvalar, kazanması çok özel ve ben onu bir kez de yaşamış birisiyim.: 4 Grand Slam kazanan birisi olarak görüyorum kendimi. Bilemiyorum açıkçası o yaşa uzun bir süre var ve umarım o yaşta da hala üst düzey tenis oynayabiliyor olurum diye ümit ediyorum.