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Dünyaca ünlü tenisçi Madrid Açık Turnuvası'ndan çekildi

Ünlü tenisçi Serena Williams, Madrid Açık'tan çekildi, gerekçesini açıkladı.

Kaynak: AA
Dünyaca ünlü tenisçi Madrid Açık Turnuvası'ndan çekildi
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03 Mayıs 2018 15:43
ABD'li tenisçi Serena Williams, Madrid Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Williams'ın antrenman eksiğini kapatarak gelecek turnuvalara hazır hale gelmek için İspanya'da düzenlenecek Madrid Açık'ta mücadele etmeyeceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen turnuva direktörü Manolo Santana, Serena Williams'a hızlı bir iyileşme süreci dilediklerini belirterek, "Serena'nın turnuvada yer alamayacağını üzüntüyle bildiriyorum. Sporumuzun en harika şampiyonlarından biri. Mücadele ettiği her turnuvada taraftarlara harika bir performans sunuyor. Gelecekte onu burada tekrar görmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Grand slam turnuvalarında 23 kez şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki Williams, Madrid Açık'ta ise iki kez mutlu sona ulaştı. Doğum yaptıktan sonra mart ayında kortlara dönen ve sadece 4 maça çıkan Williams, dünya klasmanında 449. sıraya kadar geriledi.

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