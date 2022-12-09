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Dünyaca ünlü oyuncu Spor Toto 1. Lig'e transfer oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Gianelli Imbula ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Dünyaca ünlü oyuncu Spor Toto 1. Lig'e transfer oldu
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09 Aralık 2022 13:06
Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor flaş bir transfere imza attı. İstanbul temsilcisi, bonservisi elinde olan Giannelli Imbula ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki Demokratik Kongolu orta sahanın takımla idmanlara başladığı bildirildi.

Kariyerindeki ilk sıçramayı Marsilya'da yapan Imbula, 2015 yılında 20 milyon euroya Porto'ya transfer olarak futbol piyasasından adından söz ettirmişti. Başarılı oyuncu, ardından İngiltere'nin yolunu tuttu.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Şubat 2016'da ara transfer döneminde Stoke City'ye 25 milyon euro karşılığında transfer olan Imbula, Premier Lig'de 26 maça çıktı. Bir dönem adı Galatasaray'la da anılan 30 yaşındaki futbolcu, daha sonra Toulouse, Rayo Vallecano, Lecce ve Portimonense formaları giydi. Imbula'nın bonservisi temmuz ayından beri elinde bulunuyordu.

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