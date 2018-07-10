Dünyaca ünlü oyuncu kaza geçirdi

Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, motosiklet sürerken otomobile çarptı.

10 Temmuz 2018 16:42
Dünyaca ünlü oyuncu kaza geçirdi
Tatil için gittiği Sardinya adasında motosikletiyle dolaşan George Clooney, hareket halindeki bir araca çarptı. John Paul Hastanesine kaldırılan ünlü oyuncunun dizinde ve kolunda çürükler oluştuğu ancak durumunun ciddi olmadığı bildirildi.
Eşi Amal Clooney hastaneye geldikten sonra yıldız oyuncu ambulansla taburcu edildi. Clooney'nin 1961 yılında yazar Joseph Heller'in hikayesinden esinlenen dizi projesi Catch 22 için Sardinya'da olduğu aktarıldı. 57 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken İtalyan yetkililer, ünlü oyuncunun trafik kurallarını ihlal etmediğini aracın, Clooney'nin şeridine girdiğini aktardı.

Kaynak: Sözcü

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