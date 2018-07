Dünyaca ünlü aktör Will Smith'ten Dünya Kupası finali açıklamaları!

2018 Dünya Kupası'nın resmi şarkısını seslendiren ve final mücadelesi öncesi sahne alacak dünyaca ünlü aktör Will Smith, büyük final öncesi konuştu.



Dünya kupası kapanış töreninde ABDli şarkıcı Nicky Jam ve Arnavut şarkıcı Era Istrefi ile sahne alacak Will Smith, organizasyondan beklentilerini dile getirdi ve basının sorularını yanıtladı;



"80 bin taraftarın önünde konuşmaya hazır mısın?"



"Sen 80 bin demeden önceye kadar hiçbir korku yoktu. Bu benim için büyük bir gurur, benim için inanılmaz bir tecrübe olacak."



''BREZİLYA'YI TUTUYORDUM, NEYMAR VE PELE HAYRANIYIM''



"Dünya Kupası'nda hangi oyuncuyu destekliyordun?"



"Ben Brezilya'yı tutuyordum. Her zaman bir Pele hayranı olmuşumdur. Aynı zamanda büyük bir Neymar hayranıyım, 10 kere onunla buluşmaya çalıştım ama maalesef olmadı."



"Neymar'ın sahada kendini yere atması ve sahtekarlığı hakkında ne düşünüyorsun?"



"O benim adamım! İşini çok iyi yapıyor!"



"Rusya hakkında ne düşünüyorsun?"



"Burası çok hoş bir yer. Çok kez buraya geldim ve çok seviyorum bu ülkeyi. İlk kez I-Robot filminin galası için gelmiştim buraya. Rusya'ya gelince insanların enerjisi ve tarihi hissedersiniz. Mimarisi ve atmosferi eşsiz bir yer, bir sanatçı olarak çok hoşuma gidiyor burada olmak."



''HIRVATİSTAN - RUSYA MAÇI EN AKILDA KALICI MAÇ''



"Senin için 2018 Dünya Kupası'ndaki en hatırda kalan an hangisiydi?"



"Hırvatistan ve Rusya arasındaki maç. Hırvatistan'ın kalecisi sakatlanmasına rağmen, penaltılara çıkması ve her şeye rağmen devam etmesi, sonra da maçı kazandırması beni çok şaşırttı. Çok etkileyici bir andı bence."





"Finalde Hırvatistan'ı mı destekleyeceksiniz?"



"Hayır, hayır. Ben sadece bu andan çok etkilenmiştim. Ama ABD'de favori olmayan takımların kazanmasını sevdiğimiz doğrudur."