Dünya Yüzme Şampiyonası'nda trans yüzücülerin kategorisi iptal edildi

Dünya Yüzme Şampiyonası'nda trans yüzücüler için açılan 'Açık Kategori' yüzme yarışları, hiçbir sporcunun katılmaması sebebiyle iptal edildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Dünya Yüzme Şampiyonası'nda trans yüzücülerin kategorisi iptal edildi
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05 Ekim 2023 12:38
Almanya'da başlayacak Dünya Yüzme Şampiyonası'nda trans yüzücüler için açılan 'Açık Kategori' yüzme yarışları, hiçbir sporcunun katılmaması sebebiyle iptal edildi.

Dünya su sporları uluslararası federasyonlarından biri olan World Aquatics (FINA), Berlin'de başlayacak Dünya Su Sporları Yüzme Kupası 2023 dahilinde pilot program olarak trans yüzücüler için 'Açık Kategori' adıyla ayrı bir kategori açmış ve kayıt almaya başladığını duyurmuştu.

Ancak 3 Ekim'de World Aquatics'ten yapılan açıklamada, "6-8 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan Dünya Su Sporları Yüzme Dünya Kupası - Berlin 2023 buluşmasında Açık Kategori yarışmaları için kayıtların kapanmasının ardından, World Aquatics 'Açık Kategori' etkinlikleri için herhangi bir kayıt alınmadığını teyit etmektedir" denildi.

AÇIK KATEGORİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Açıklamada, pilot olarak uygulamaya konulan 'Açık Kategori' için çeşitli etkinliklerdeki mesafelerin belirlendiği, resmi kayda açıldığı ancak hiçbir sporcunun kayıt yaptırmadığı belirtildi. World Aquatics, Açık Kategori Çalışma Grubu'nun çalışmalarına devam edeceğini, mevcut bir talep olmasa bile gelecekte Açık Kategori'nin yarışlara dahil edilmesi olasılığını incelemeye devam edeceklerini kaydetti.
 
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