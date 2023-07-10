Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 8 Türk sporcu

Japonya'da düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 8 Türk sporcu
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10 Temmuz 2023 17:08
Japonya'da düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 23-30 Temmuz tarihlerinde Fukuoka kentinde yapılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi Deniz Ertan, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Merve Tuncel, Baturalp Ünlü, Berkay Ömer Öğretir, Berke Saka, Hüseyin Emre Sakçı temsil edecek.

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