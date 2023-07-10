Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 8 Türk sporcu

Japonya'da düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 23-30 Temmuz tarihlerinde Fukuoka kentinde yapılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi Deniz Ertan, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Merve Tuncel, Baturalp Ünlü, Berkay Ömer Öğretir, Berke Saka, Hüseyin Emre Sakçı temsil edecek.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 23-30 Temmuz tarihlerinde Fukuoka kentinde yapılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi Deniz Ertan, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Merve Tuncel, Baturalp Ünlü, Berkay Ömer Öğretir, Berke Saka, Hüseyin Emre Sakçı temsil edecek.