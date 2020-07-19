Dünya yıldızlarının Erzurumspor çılgınlığı

TFF 1. Lig'in 34. hafta maçında Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Hatayspor'dan sonra Süper Lig'e çıkan ikinci takım olan Erzumspor'u dünyaca ünlü futbolcular tebrik etmeye devam ediyor.Frank Ribery ve Karim Benzema'dan sonra Inter'in yeni transferi Achraf Hakimi ve Real Madrid' Hırvat oyuncusu Luka Modric de Erzurumspor'u tebrik eden oyuncular kervanına katıldı