Dünya yıldızlarının Erzurumspor çılgınlığı

Ribery ve Benzema'dan sonra Hakimi ile Modric de Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'u tebrik etti.

Haber; Sporx.com
Dünya yıldızlarının Erzurumspor çılgınlığı
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19 Temmuz 2020 16:32
TFF 1. Lig'in 34. hafta maçında Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Hatayspor'dan sonra Süper Lig'e çıkan ikinci takım olan Erzumspor'u dünyaca ünlü futbolcular tebrik etmeye devam ediyor.

Frank Ribery ve Karim Benzema'dan sonra Inter'in yeni transferi Achraf Hakimi ve Real Madrid' Hırvat oyuncusu Luka Modric de Erzurumspor'u tebrik eden oyuncular kervanına katıldı







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