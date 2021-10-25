Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası sona erdi

Yunanistan'da düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, 12 madalya kazandı.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Loutraki kentinde gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.



Milli güreşçiler; 1 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 12 madalya elde etti.



Organizasyonda altın madalyayı serbest stilde Mükerrem Yenici kazandı. Türkiye, serbest stil C kategorisinde (46-50 yaş) ABD'nin ardından dünya ikincisi oldu.





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