Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası sona erdi

Yunanistan'da düzenlenen organizasyonda Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2021 10:09
Yunanistan'da düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, 12 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Loutraki kentinde gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.

Milli güreşçiler; 1 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 12 madalya elde etti.

Organizasyonda altın madalyayı serbest stilde Mükerrem Yenici kazandı. Türkiye, serbest stil C kategorisinde (46-50 yaş) ABD'nin ardından dünya ikincisi oldu.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.