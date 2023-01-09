Dünya Üniversite Kış Oyunları, ABD'de yapılacak

Dünya Üniversite Kış Oyunları, 12-22 Ocak tarihlerinde ABD'de düzenlenecek.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, New York eyaletindeki Lake Placid'de gerçekleştirilecek oyunlarda Türkiye'den 3 sporcu mücadele edecek.



Türkiye'yi, kısa kulvar sürat pateninde 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan Akar temsil edecek.



Oyunlarda, Fatma Yade Karlıklı ve Alp Eren Özkan da artistik buz pateni branşında yarışacak.





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