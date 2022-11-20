Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milliler tatamiye çıktı!

Meksika'daki organizasyonun altıncı gününde Deniz Dağdelen ve Sude Yaren Uzunçavdar tatamiye çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milliler tatamiye çıktı!
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20 Kasım 2022 13:23
Dünya Tekvando Şampiyonası'nın altıncı gününde iki milli sporcu mücadele etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen şampiyonanın altıncı gününde Deniz Dağdelen ve Sude Yaren Uzunçavdar tatamiye çıktı.

Erkekler 54 kiloda Türkiye'yi temsil eden Deniz Dağdelen, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda İspanya'dan Hugo Arillo Vazquez'i yenerek son 16 turuna yükseldi. Milli tekvandocu, son 16 turunda Kanada'dan Nicholas Hoefling'e mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Kadınlar 73 kiloda mücadele eden Sude Yaren Uzunçavdar ise ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Sırbistan'dan Nadica Bozanic'e mağlup olarak elendi.

Dünya Tekvando Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım, erkekler 58 kiloda ise Görkem Polat madalya mücadelesi verecek.

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