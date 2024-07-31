Dünya tarihinde ilk defa iki Türk sporcu aynı anda Manş Denizi'ni geçti

Murat Öz (42) ve Yasemin Altıntaş (38) dünyanın en eski ve en zorlu parkurlarından Manş Denizini yüzerek geçtiler.



7 Okyanus "Seven Ocean" ve üçlü taç olarak bilinen "Triple Crown" ın içinde olduğu ve yarışların Everest'i olarak bilinen Manş Denizini birlikte geçen Murat Öz ve Yasemin Altıntaş, dünya tarihinde ilk defa iki Türk sporcu olarak aynı anda bu zorlu parkuru tamamladılar.



İNGİLTERE'DEN FRANSA'YA YÜZDÜLER



İki Türk yüzücü 28 Temmuz sabaha karşı suya girdi. İngiltere'den başlayan yüzüş Fransa'da bulunan Cap Gris Nez bölgesinde sona erdi. Murat Öz 17 saat 55 dakikada 70 km yüzerek Manş Denizi'ni iki kere geçen 4'üncü Türk sporcu oldu. Yasemin Altıntaş ise Manş Denizi'ni 14 saat 35 dakikada ve 59 km yüzerek geçti ve "Triple Crown" tacının da sahibi oldu.



Yasemin Altıntaş'ın Tekne'sinde destek olarak Kerim Can Ertuğ ve Frazer, Murat Öz'ün teknesinde ise Aysu Türkoğlu ve Emrah Nikerel yardımcı oldular. Teknedeki ekip, yüzücülerin güvenlik, beslenme ve motivasyonunu yüksek tutmak adına tüm görevleri üstlenip destek oldular. Teknelerde ayrıca Kaptan ve ekibinin yanı sıra gözlemciler yer aldı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU