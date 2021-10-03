Dünya Supersport Şampiyonası'nda Can Öncü, ikinci yarışı 10. bitirdi

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 10. ayağında ikinci yarışı 10. sırada bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Supersport Şampiyonası'nda Can Öncü, ikinci yarışı 10. bitirdi
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03 Ekim 2021 16:43
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 10. ayağında ikinci yarışı 10. sırada tamamladı.

Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Can Öncü, Portekiz'in Portimao kentindeki 4.5 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta bitiş çizgisini 10. sırada geçti.

Yarışta, Evan Bros. WorldSSP Yamaha takımından Güney Afrikalı Steven Odendaal birinci, GMT94 Yamaha'dan Fransız Jules Cluzel ikinci, Biblion Iberica Yamaha'dan İtalyan Federico Caricasulo üçüncü oldu.

Can Öncü, 127 puanla pilotlar klasmanında 10. sırada yer alıyor.


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