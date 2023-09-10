Dünya Supersport Şampiyonası'nda 9. ayak tamamlandı

Dünya Supersport Şampiyonası 9. ayak yarışında milli sporcu Can Öncü 14. olurken, düşen Bahattin Sofuoğlu yarışı tamamlayamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Dünya Supersport Şampiyonası'nda 9. ayak tamamlandı
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10 Eylül 2023 15:59
Milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ile Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayak mücadelelerinde ikinci yarışlarına çıktı.

Magny Cours Pisti'nde yapılan yarışta, Kawasaki Puccetti takımıyla mücadele eden Can Öncü, yarışı 14. sırada tamamladı.

MV Agusta Reparto Corse takımı pilotu Bahattin Sofuoğlu ise motosikletten düşerek yarış dışı kaldı ve organizasyonu puansız bitirdi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Fransa etabının ikinci yarışını İtalyan Nicolo Bulega kazanırken, Fransız Valentin Debise ikinci, İtalyan Stefano Manzi ise üçüncü oldu.

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