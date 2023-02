Dünya satrancı Türkiye için tek yürek oldu

Uluslararası satranç camiası, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye Satranç Federasyonu ve Türkiye'ye destek mesajları gönderdi.



Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, başta Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) ve Avrupa Satranç Birliği (ECU) olmak üzere Azerbaycan ve Pakistan satranç federasyonları ile dünyaca ünlü kadın satranç sporcusu büyükusta (GM) Susan Polgar, dayanışma çağrısı yaptı.



Dünya satrancının tüm önemli kuruluşlarının Türkiye için el ele verdiğini vurgulayan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, dayanışma ve yardım çağrıları için teşekkür etti.



İlk andan itibaren uluslararası satranç camiasının desteğini hissettiklerini belirten Tulay, "Çok zorlu ve acının yüreğimizi sıkıştırdığı bir dönemdeyiz. Uluslararası satranç otoritelerinin bu günlerde desteğini yanımızda hissediyoruz. Türkiye ve Türk satrancı adına hepsine yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



- FIDE: "Dualarımız sizinle"



"Asrın felaketi" sonrası dünya ve Avrupa satrancından Türkiye'ye destek mesajları geldi.



FIDE, Twitter ve Facebook gibi resmi sosyal medya hesaplarında "FIDE Konseyi, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremden etkilenenlere desteğini ifade ediyor, trajik can kayıpları için Türk halkına en içten başsağlığı dileklerini iletiyor. Bu zor zamanda düşüncelerimiz ve dualarımız onlarla." paylaşımlarını yaptı.



ECU ise Twitter ve Facebook hesaplarından, Türkiye'nin yanında olduklarını ifade ederek destek çağrısında bulundu. ECU, mesajında, satranç sporcuları ve topluluklarını uluslararası dayanışmaya katkıda bulunmaya davet ederek, Türkiye'de bulunan yardım kuruluşlarının tüm iletişim bilgilerini kamuoyu ile paylaştı.



- Azerbaycan ve Pakistan'dan destek mesajı



Azerbaycan Satranç Federasyonu Başkanı Mahir Memmedov, Gülkız Tulay'a gönderdiği mesajında, "Azerbaycan Satranç Federasyonu ile satranç camiası adına kardeş ülkemiz Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremden etkilenen vatandaşlarınıza ve tüm Türkiye'ye başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. Depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkması dileğiyle." ifadelerini kullandı.



Federasyonunun resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda da Türkiye'de hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilendi. Ayrıca, ülkede gerçekleştirilen satranç turnuvası öncesi depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunulduğu açıklandı.



Büyük afetle ilgili duyduğu üzüntüyü dile getiren Pakistan Satranç Federasyonu Başkanı Hanif Qureshi ise Twitter hesabından, "Pakistan Satranç Topluluğu adına Türkiye'deki feci depremin neden olduğu can kaybı için en derin başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Bu zor günlerde Türkiye'deki kardeşlerimizin yanındayız. Pakistan ve halkı, bu zor zamanlarda dua ediyor ve Türkiye'deki kardeşlerimize tam destek veriyor. Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği!" paylaşımında bulundu.



Depremler nedeniyle yaşanan vefatlara dikkati çeken dünyaca ünlü kadın satranç sporcusu büyükusta Susan Polgar isi "Böyle bir trajedi! Hepimizin bir araya gelip elimizden gelen her şekilde yardım etmemiz gerekiyor!" ifadeleriyle Türkiye Satranç Federasyonunun yardım duyurusunu Twitter hesabından paylaştı.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ