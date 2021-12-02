Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Monako'da ödül törenine katılacak

Dünya Superbike Şampiyonası'nı (WorldSBK) kazanarak Türkiye'ye bu alanda ilk birincilik kupasını kazandıran milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) Monako'daki ödül törenine katılacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 6 kez üst üste şampiyon olan Büyük Britanyalı Jonathan Rea'nın serisine son veren ve ilk Türk şampiyon sporcu unvanını kazanan Toprak Razgatlıoğlu,4 Aralık'ta düzenlenecek 2020 ve 2021 yılları dünya şampiyonlarının davetli olduğu FIM ödül törenine Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'yla birlikte iştirak edecek.



Sporting Monte-Carlo'da düzenlenecek ve Monako Prensi II. Albert'in de katılacağı törende, 11 kategoride ödül dağıtılacak.



''FIM tarafından şimdiye kadar düzenlenen en büyük ödül töreni'' olarak nitelendirilen geceye Razgatlıoğlu'nun yanı sıra 2021 MotoGP şampiyonu Fabio Quartararo, 2020 MotoGP şampiyonu Joan Mir ve 2020 Superbike şampiyonu Jonathan Rea de katılacak.



Törende ayrıca Türkiye'de Afyonkarahisar'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Motokros Şampiyonası'nda şampiyon olan Jeffrey Herlings (MXGP), Maxime Renaux (MX2) ve Courtney Duncan da (WMX) yer alacak.



2020 yılındaki ödül töreni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.



- Türkiye Motosiklet Federasyonu'na "FIM ailesi dayanışma ödülü"



Öte yandan Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Avrupa Motosiklet Federasyonu genel kurulları da 2-5 Aralık tarihlerinde Monako'da düzenlenecek.



FIM Genel Kurulunda, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları'na verdiği destek nedeniyle Türkiye Motosiklet Federasyonunun layık görüldüğü "FIM ailesi dayanışma ödülü" de takdim edilecek.



Monako'da 4 gün sürecek FIM Genel Kurulunda, Türkiye'yi TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke temsil edecek.





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