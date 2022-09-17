Dünya şampiyonu Taha Akgül, coşkuyla karşılandı

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3. kez dünya şampiyonu olan milli sporcu Taha Akgül, Ankara'da mehteran takımı eşliğinde çiçeklerle karşılandı.



Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın marşları eşliğinde ASKİ Spor Kulübü sporcuları ve yüzlerce vatandaş, ellerinde bayraklar ve çiçeklerle Taha Akgül'ü karşıladı.



Belgrad'da serbest stil 125 kilo finalinde Moğol rakibi Lkhagvagerel Munkhtur'u 6-2 yenerek 3. dünya şampiyonluğunu kazanan Taha Akgül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Sağ olsunlar sevenlerim bugün de bizi yalnız bırakmadı, bu 3. dünya şampiyonluğumun benim için de çok ayrı bir önemi var. Hamdolsun burada sevenlerimle beraber kutluyoruz. 7 sene olmuştu, 2015'te en son dünya şampiyonu olmuştum, 2016'da olimpiyat şampiyonluğum var. 2014, 2015, 2016'da dünyanın zirvesine çıktım. 2017 ve 2019 dünya şampiyonluğunun finalinde 5 saniye kala maç kaybettim şu an 5 tane altın kemerim, madalyam olabilirdi. Maalesef onları kaybettim, bugün de tekrardan zirveye çıktım tüm rakiplerimi yendim. Özellikle geçen senenin şampiyonu İranlı rakibimi yenmem, Gürcistanlı sporcu yine aynı şekilde Avrupa Şampiyonası'nda onu yenerek şampiyon olmuştum, 2022 yılı Avrupa ve dünya şampiyonluğuyla beraber bitiyor, hamdolsun."



Bir hafta sonra düğünün olduğunu hatırlatan Taha Akgül, "Sevenlerimiz geldi, ASKİ Spor Kulüp Başkanımız Yüksel Arslan burada. Başkanımız Mansur Yavaş'ın da bizlerde büyük emeği var. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızdan Selçuk Çebi geldi sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmadı. Tüm emeği geçen herkese, bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah düğünüme de bizleri sevenleri bekliyoruz, çifte düğün yapacağız, orada kutlayacağız inşallah. Sonra bir dinlenme sürecimiz olacak. Ardından yeni sezon için hiç beklemeden çalışacağız çünkü olimpiyatlara çok az bir zaman kaldı." diye konuştu.



Rakiplerinin kendisine karşı da çok iyi hazırlanacaklarını bildiğini aktaran milli güreşçi, "Rakiplerimle aradaki farkı korumak için daha çok çalışacağım, hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda ikinci kez olimpiyat şampiyonu olarak inşallah bu işi zirvede bırakmak olacak." ifadelerini kullandı.



"Nişanlıma da altın madalyayı armağan etmiş oldum"



Düğüne bir hafta kaldığı için Dünya Şampiyonası'ndan erken döndüğünün hatırlatılması üzerine de Taha, "Son bir hafta kaldığı için yoğun geçeceğini düşünüyoruz, biraz ufak tefek ince işler var onları halledeceğiz. Bu da tatlı bir heyecan. Güzel de bir zamana dek geldi, Yaradan bana güzel bir şampiyonluk nasip etti, inşallah altın madalya ile beraber hem de düğünümüzü yapmış olacağız. Nişanlıma da altın madalyayı armağan etmiş oldum." şeklinde konuştu.



Yeni hedefine ilişkin de Taha "Seneye yine Avrupa ve dünya şampiyonamız var, adım adım gidiyoruz. Sonra olimpiyatlar geliyor." dedi.



"12 yıl boyunca şampiyonluğumuzu beraber yaşadık"



Antrenörü Abdullah Çakmar ile ilgili de Taha, "Abdullah hocam benim 12 yıldır ağabeyim, her şeyimdir, beraberiz biz 12 yıl boyunca şampiyonluğumuzu beraber yaşadık. Burada şampiyonluğumuzda da beraberdik, ben de emeği çoktur, hakkı çoktur, kendisine de bana emek verdiği için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Abdullah Çakmar da açıklamasında "Biraz önce İstiklal Marşı'mız okundu, tüylerim diken diken oldu. Taha ile beraber 9 Avrupa, 3 dünya, 1 olimpiyat şampiyonluğu, 13 defa İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Bütün dünyaya dinlettik, ne mutlu ki böyle bir 'Allah'ın aslanı'na sahibim. Bu anlamda gerçekten 85 milyon milletimizin yüzünü güldürmek ve özellikle başkentimize, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bu altın madalyayı getirmek çok önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.



ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan da Taha'nın kulübün onur kaynağı olduğunu belirterek, "Türk milletinin yüzünü güldürdü, Taha ile Abdullah hocam ile gurur duyuyoruz. Taha yine bizi mutlu etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve kulübüm adına çok teşekkür ediyorum. Abdullah hocamı da kutluyorum. İnşallah 2024'te olimpiyatlarda da bu güzelliği yaşayacağız." diye konuştu.



