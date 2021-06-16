Dünya şampiyonu para atletler, çilek toplayarak stres attı

Polonya'da 7-14 Haziran tarihlerinde düzenlenen VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'ndan önemli derecelerle dönen milli sporcular, Samsun'da çilek toplayarak stres attı.



Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, organizasyonda 5 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya kazanıp, kadınlarda takım halinde dünya şampiyonu olan 9 milli sporcudan Samsun'a dönen 6'sını, şampiyonanın stresini atmaları için çilek bahçesine götürdü.



Milli sporcular, ellerine makas alarak tek tek çilek toplamanın mutluluğunu yaşadı.



- Altın madalyasını, ameliyat olan annesine hediye etti



Cirit atmada dünya şampiyonu olan, gülle ve disk atmada ise üçüncü sırayı elde eden Eda Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na kendilerine verdikleri destek için teşekkür etti.



Yıldırım, "Gülle atma ve disk atmada üçüncülük kazandıktan sonra annemin ameliyat olduğunu öğrendim. Sonra annem ve ülkem için yarıştım. Cirit atmada birincilik kazanınca, madalyamı anneme hediye ettim. Takım halinde ise dünya şampiyonu olduk. Onu da milli sporcular olarak şehitlerimize armağan ettik." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, hayatında ilk kez çilek topluyor olmanın sevincini yaşadığını da söyledi.



Milli sporcu Muhsine Gezer, 800 metre koşuda dünya şampiyonu olmaktan duyduğu mutluluğunu aktararak, Türk bayrağını göndere çektirmenin onurunu yaşadığını dile getirdi.



Doğayı çok sevdiğini kaydeden Gezer, şampiyonanın ardından çilek toplayarak stres attıklarını anlattı.



Şampiyonayı 400 metre engelli ile heptatlon branşlarında altın, yüksek atlamada gümüş ve 100 metre engellide bronz madalya kazanarak tamamlayan Fatma Damla Altın ise organizasyonun kendileri için güzel sona erdiğini vurguladı.



- Göz: "Mutlu olmalarını sağladık"



Antrenör Aytunç Göz, 9 kişilik milli takım kafilesinin 6 sporcusunun Samsun'dan katıldığını aktararak, "Bu da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıydı. Şampiyona zorlu geçti ama 5 altın, 4 gümüş ve 8 bronz almayı başardık. Uzun süredir sporcularımız kamptaydı ve bu süreçte çok zorlandılar. Onların biraz olsun nefes alması için böyle bir çilek toplama etkinliği yaptık ve mutlu olmalarını sağladık." değerlendirmesinde bulundu.



Kadroda Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacak sporcular olduğuna işaret eden Göz, "Paralimpik Oyunları'na 10 hafta kaldı ve çalışmalarımıza yeniden başlayacağız. Sporcularımızın oyunlarda mutlaka madalya kazanmasını istiyoruz." diye konuştu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da milli sporcuların Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye büyük onur yaşattıklarını ifade etti.







