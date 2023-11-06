Dünya şampiyonu Nesrin Baş'a coşkulu karşılama

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Dünya şampiyonu olan Milli Güreşçi Nesrin Baş, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Dünya şampiyonu Nesrin Baş'a coşkulu karşılama
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06 Kasım 2023 16:37
Son güncelleme 06 Kasım 2023 16:38
Arnavutluk'ta düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Belaruslu rakibini mağlup ederek Dünya şampiyonu olan Milli Güreşçi Nesrin Baş, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde coşkuyla karşılandı.

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda üst üste 2. kez Dünya şampiyonu olan Milli Güreşçi Nesrin Baş, memleketinde coşkuyla karışılandı. Geçen yıl İspanya'da düzenlenen şampiyonada Japon rakibini yenerek Dünya şampiyonu olan genç sporcu, bu yıl Arnavutluk'ta düzenlenen şampiyonada 68 kilo finalinde Alina Shauchuk'ı 2-1 mağlup ederek 2. kez Dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi. Şampiyona tarihinde ilk kez üst üste Dünya şampiyonu olan milli sporcu, adını şampiyona tarihine yazdırdı.

Şampiyon Baş, Arnavutluk dönüşü Tokat Havalimanı'nda Turhal Belediye Başkan Yardımcısı Selim Kul ve Turhallılar tarafından çiçeklerle karşılandı. Nesrin Baş daha sonra yerli ve milli otomobil TOGG ile şehir turu attı.
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