Dünya şampiyonu Muaythai Milli Takımı yurda döndü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda kazandığı 4'ü altın 18 madalyayla 81 ülke içerisinde birinci olan Muaythai Milli Takımı, yurda döndü.



Dünya Muaythai Şampiyonası'nda büyükler elit klasmanında 4 altın, 4 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazanan, turnuvaya katılan 81 ülke arasında puan sıralamasında birinci olan Muaythai Milli Takımı, Abu Dabi'den kalkan uçakla Türkiye'ye geldi.



Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ve milli sporcular, İstanbul Havalimanı'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



- "Şampiyonluk 20 yıllık çalışmanın ürünü"



Federasyon başkanı Hasan Yıldız, sporcularını elde edilen başarıdan dolayı kutladı.



"Şampiyonluk 20 yıllık çalışmanın ürünü." diyen Yıldız, "Bu, bir proje. Bizi geçen onlarca takımı yavaş yavaş, geçe geçe geldik. Önce dördüncü olduk, sonra üçüncü olduk. Bugün puanlamada dünyanın zirvesine oturduk. Burada sporcularıma çok teşekkür ediyorum. Bize inandılar, çalıştılar ve buradaki organizasyonda Türkiye'nin bu spordaki gücünü tüm dünyaya gösterdiler. Şimdi işimiz daha zor çünkü zirveye oturduk, bu zirveyi korumak için daha çok çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığının tüm spor dallarına önem verdiğini ve kendilerine de gereken desteği sunduğunu kaydederek, "Özellikle Spor Toto, bize bütçe konusunda çok yardımcı oluyor. Ancak bizim medyaya götürmemiz lazım bunu. Sadece medyadan beklemek doğru değil. Şu anda yaptığımız gibi bir şekilde haberdar edersek medyanın ilgileneceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Hasan Yıldız, 7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin çok rahatlıkla, egzersiz, beden eğitimi ve savunma sanatı olarak bu sporu yapabileceğini vurgulayarak, "Başarılı olmak için mutlaka 3-4 yıllık bir tecrübe ve eğitim gerektirir. Eğitimsiz bir şekilde nasıl araba kullanılamayacaksa, muaythaide de eğitimsiz bir şekilde ringe girilmez." diye konuştu.



- "Tarihimizde bir ilk"



Şampiyonada altın madalya kazanan Bediha Tacyıldız, organizasyon için güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Bizim için çok önemliydi. Takım halinde dünya şampiyonu olmayı başardık. Bu, bizim tarihimizde bir ilk. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Ayrıcı biz, Dünya Muaythai Federasyonu tarafından kadın takımında da dünyanın en iyisi seçildik, bu yüzden ayrıca mutluyum." ifadelerini kullandı.



Bediha Tacyıldız, kariyerinde 6. dünya şampiyonluğunu kazandığını hatırlatarak, "Bu başarıyı kendime ve ülkeme kazandırdığım için çok mutluyum. Devamı gelecek. Bizi destekleyip karşıladığınız için teşekkür ederim." şeklinde konuştu.



Yaptıkları sporun Türkiye'de bilinirliğiyle ilgili de konuşan Bediha Tacyıldız, bu sporun aslında bilinmemesi imkansız bir spor olduğunu, çünkü takım halinde dünya şampiyonluğu başarısı kazandıklarını anlattı.



Bediha Tacyıldız, "Kadınlarda da dünyanın en iyi takımı seçildik. Bu, çok göz ardı edilemez bir konu. Medyanın sayesinde bu ne kadar yayılırsa bizim için o kadar iyi. Yoksa bu kadar şampiyonluğu almak bir anda olmadı, biz bunu sürekli yapıyoruz. Çocukluğumdan beri bu sporu yapıyorum. Bu, biraz medyanın da elinde." değerlendirmesinde bulundu.



Dünya şampiyonu milli sporcu Kübra Kocakuş, "Zorlu bir antrenman sürecinden geçtik. Bunun karşılığını almak bizi çok mutlu etti." derken, diğer şampiyon sporcular Umut Eryılmaz ve İbrahim Hıdır Görgülü de çok çalıştıklarını ve başarılı olacaklarına inandıklarını söyleyerek, "Şampiyon olduk. Takım olarak da şampiyon olduk, mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.



