Dünya şampiyonu milli judoculara coşkulu karşılama

Azerbaycan'da düzenlenen IBSA Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda 11 madalya kazanan judo milli takımının sporcuları Ankara'da çiçeklerle karşılandı.



Sporcu, antrenör ve yöneticilerden oluşan kafileyi Esenboğa Havalimanı'nda federasyon yetkilileri ve aileleri karşıladı.



Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TGESF) Başkanı Ayhan Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zorlu süreçler sonucunda tarihini bir başarı elde ettiklerini söyledi.



Kuruldukları tarihten bu yana katıldıkları dünya şampiyonalarında şu ana kadar sadece 3 madalya kazandıklarına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:



"Bu şampiyonada sporcularımız 11 madalya alarak ay-yıldızlı bayrağımızı dünya sıralamasının zirvesine çıkardı. Bundan daha iyi bir şey olamaz. Hepsi çok iyi mücadele etti. Bu bir süreç, başarı bir anda gelmez. İnanmak başarmaktır. Bütün sporcularımız bu işe gönül verdi, öyle başardık. 10-12 kota alarak 2024 Paris Olimpiyatları'nda aynı başarıyı kazanmak istiyoruz."



Zeynep Çelik: "Ülkeme ikinci altını kazandırdığım için çok mutluyum"



J2-57 kiloda altın madalya kazanan milli sporculardan Zeynep Çelik ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Paralimpiklerde ülkeme ikinci altını kazandırdığım için çok mutluyum. 2024 Paris Olimpiyatları'nda aynı başarıyı tekrar göstereceğim." diye konuştu.



Milli sporculardan 70 kiloda altın madalya kazanan Esmer Taşkın, tarihi bir başarı elde ettiklerini aktararak, "Çok mutluyum. Oradan ülkemize böylesi bir başarıyla döndüğümüz için çok gururluyum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizde büyük emeği olan spor bakanımız, federasyon başkanımız ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



+90 kiloda bronz madalya kazanan Onur Taştan da kendilerini destekleyen herkese teşekkür ederek, büyük başarı kazandıklarına vurgu yaptı.



Milli Takım Teknik Direktörü Hüseyin Üstündağ ise takım sıralamasında dünya şampiyonu olduklarını hatırlatarak, bir sonraki hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları'nda başarı olduğunu ifade etti.



Azerbaycan'da düzenlenen IBSA Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda milli sporcular toplam 11 madalya kazanarak organizasyonu birinci sırada tamamlamıştı.



Şampiyonada Ukrayna ikinci, Brezilya ise üçüncü üçüncü olmuştu.





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