Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazanan milli eskrimci Aleyna Ertürk, Ankara'ya geldi. Karşılama törenine Aleyna'nın anne ve babasının yanı sıra Türkiye Eskrim Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Portakal, Olimpiyat Koordinatörü Recep Koç ve diğer ilgililer katıldı.
Dünya şampiyonu milli eskrimci Aleyna Ertürk Ankara'ya geldi
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazanan milli eskrimci Aleyna Ertürk, Ankara'ya geldi.
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