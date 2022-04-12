Dünya şampiyonu milli eskrimci Aleyna Ertürk Ankara'ya geldi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazanan milli eskrimci Aleyna Ertürk, Ankara'ya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya şampiyonu milli eskrimci Aleyna Ertürk Ankara'ya geldi
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12 Nisan 2022 16:32
Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazanan milli eskrimci Aleyna Ertürk, Ankara'ya geldi. Karşılama törenine Aleyna'nın anne ve babasının yanı sıra Türkiye Eskrim Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Portakal, Olimpiyat Koordinatörü Recep Koç ve diğer ilgililer katıldı.
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