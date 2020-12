Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ın en büyük destekçisi ailesi

2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde ilk sırayı aldıktan sonra bu yıl düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da rakiplerini geride bırakan İbrahim Çolak, en büyük desteği kendisine inanan ailesinden görüyor.



Başarılı sporcunun annesi Sultan Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her çocuk gibi çok hareketli olan İbrahim'in 5 yaşında cimnastiğe başladığını söyledi. Aradan geçen 20 yılda İbrahim'in cimnastiği hiç bırakmadığını kaydeden Çolak, "Şartlar şimdiki gibi değildi. Daha zordu. Eşim hep mesaili çalışırdı. Ablasını okula götürdükten sonra İbrahim'i otobüsle veya dolmuşla Bornova'daki cimnastik salonuna götürürdüm." dedi.



Çolak, İbrahim'in antrenmanlarını aksatmaması için okul hayatı boyunca genellikle sabahçı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Antrenörü Yılmaz Göktekin, 'İbrahim'in antrenmanlarını hiç aksatmayın' derdi. İbrahim'in çok iyi yerlere geleceğini hep söyledi. Biz de buna inandık. Çok istediğimiz bir şeydi oğlumuzun spor yapması. İnandık ve o zorlukların üstesinden geldik."



Oğlunun Dünya Şampiyonu olduğunda çok büyük bir gurur yaşadıklarını dile getiren anne Çolak, "Dünya şampiyonu olmasını bekliyorduk. Gecikmiş bir şampiyonluktu, daha önce hak ediyordu. Girdiği dünya şampiyonalarında çok küçük farklarla hep kaçırdı. Şampiyon olduğunda dünyalar bizim oldu. Anlatamam bu duyguyu." diye konuştu.



Anne Çolak, Avrupa Şampiyonası'nın omzundan geçirdiği ameliyat sonrası oğlunun ilk yarışması olduğunu aktararak, "Son haftaya kadar yarışıp yarışmayacağı belli değildi. Performansına bakarak yarışmasına karar verildi. Biz de yanında olmayı çok isterdik. Ancak Kovid-19 nedeniyle gidemedik." ifadelerini kullandı.



İbrahim'in evde vakit geçirmeyi sevdiğini kaydeden anne Çolak, şunları kaydetti:



"Arkadaşlarıyla dışarıya çıkar ama 'Daha çok evde dinleniyorum anne' der. Zor değildir onu mutlu etmek çok kolaydır aslında. Sıcak bir çay, bir kahve yapıp veririm, önüne bir meyve koyarım. Onlarla bile çok mutlu olur."



Çolak, oğlunun kendisine her zaman yardım ettiğini belirterek, "Daha çok mutfağa gelir. Birlikte yaparız, krep yapar, yumurta kırar, bazen sebze ayıklarım bana yardımcı olur. Onları temizleriz birlikte. Öğrenmeye çalışıyor. Çok seviyor bu işleri ama zamanı yok. Zamanı olsa güzel şeyler yapacak." diye konuştu.



- İbrahim Çolak: "Spor konusunda beni her zaman desteklediler"



Milli cimnastikçi İbrahim Çolak da Dünya Şampiyonası'ndan sonra Avrupa Şampiyonası'nda da birinciliği elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.



Bu başarıyı elde etmesinde anne ve babasının en büyük destekçisi olduğuna değinen genç cimnastikçi, "Sonuçta 5 yaşında cimnastiğe başladım ama 5 yaşına kadar onlarlaydım. Onlardan ben ne gördüysem onu öğrendim. Annem ve babam çok iyi insanlardır. Spor konusunda beni her zaman desteklediler. Küçük yaştan şimdiye kadar. Şimdi bile babam 'madalya alırsın, alamazsın biz seninle her zaman gurur duyuyoruz, merak etme' der." ifadelerini kullandı.



Evde olduğu dönemde bilgisayarda oyun oynamayı, dizi izlemeyi tercih ettiğini kaydeden İbrahim Çolak, annesine mutfakta yardım ettiğini dile getirdi.



İbrahim Çolak, mutfağa tek başına girmeye korktuğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Etrafı dağıtırım diye korkuyorum. Annemle kahvaltıya yönelik şeyler yapıyoruz. Annemin dediği gibi beraber krep yapıyoruz, tavada çeviriyorum artık. Menemen yapıyoruz. Annemle sarma sardığım da börülce ayıkladığım da oldu. Bu tarz şeylerde yardım ediyorum, hatta bir kere kek yapmıştık beraber. Elimin lezzeti annem kadar olamaz ama en azından beni aç bırakmayacak şekilde öğrenebilirim bence."