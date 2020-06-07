Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak: "Eski halime dönmeye başladım"

Yaşadığı sakatlıktan dolayı mart ayındas sağ omzundan ameliyat olan milli cimnastikçi İbrahim Çolak, eski haline dönmeye başladığını açıkladı.

Haber; AA
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak: 'Eski halime dönmeye başladım'
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07 Haziran 2020 14:50
Yaşadığı sakatlık nedeniyle mart ayında sağ omzundan ameliyat edilen milli cimnastikçi İbrahim Çolak, eski haline dönmeye başladığını belirtti.

İbrahim Çolak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ameliyatımın üzerinden 3 ay geçti, artık yavaş yavaş eski halime dönmeye başladım. Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kadar daha iyi olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olmuştu.

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