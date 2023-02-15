Dünya şampiyonu milli boksör: 'Acıktım demeye utanıyorum'

Merkezi Kahramanmaraş olan ve asrın felaketi olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, Türk halkı depremzedelere destek vermek için adeta seferber oldu.



Son olarak 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda altın madalya alarak göğsümüzü kabartmıştı Şennur Demir… Yaşanan deprem felaketinin ardından ise ülkenin Güney Doğu'sunda yaptıklarıyla alkışı hak etti. Afet sonrası Busenaz Sürmeneli ve Bilge Kağan Kanlı ile birlikte soluğu Kahramanmaraş'ta alan Şennur, Dünya Şampiyonası'nda madalya elde eden 5 kadın boksörün imzasının olduğu milli formayı da açık artırmaya çıkardı.



"TELEVİZYONDAN İZLEYEMEZDİM"



İşte Şennur Demir'in bu süreçte yaşadıkları ve duyguları:



"Depremin ardından evimde duramadım, arkadaşımın olduğu yer olan, en çabuk gidebileceğim Kahramanmaraş'a geldim. Televizyon başında izlemek yerine elimden ne geliyorsa yapmak adına geldim Maraş'a. Oturduğunuz yerde elinizden bir şeyler gelmediğinde çok daha kötü oluyor insan. Burası mahşer yeri gibi."



"ACIKTIM DEMEYE UTANIYORUM"



"Dışarıda dururken 'Üşüyoruz' demeye utanıyoruz, 'Karnımız acıktı' demeye çekiniyoruz. İnsanlara yemek ve çorba dağıtımına yardım ediyorum. Sürekli yardım geliyor.



Burası gerçekten çok soğuk. Bizler arabada yatmaya çalışıyoruz, yatabildiğimiz kadar… Her ülkeden kurtarma ekipleri var. Devlet tüm imkânlarıyla burada... Herkes elinden geleni bir şekilde yapmaya çalışıyor."



"ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN"



"Zor bir süreç... İnşallah hep birlikte bu durumun altından kalkacağız. Allah bir daha hiçbir ülkeye böylesi bir felaket yaşatmasın. Burada maalesef çok yakın bir arkadaşımızı kaybettik. Eski boksör ve antrenör Ahmet Avcı'nın cenazesine ulaştık. Kendisini de geçtiğimiz cuma günü defnettik."













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