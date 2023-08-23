Dünya şampiyonu İbrahim Çolak'ın ismi yaşatılacak

Cimnastik'te Dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak'ın ismi Antalya Cimnastik Salonu'na verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya şampiyonu İbrahim Çolak'ın ismi yaşatılacak
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23 Ağustos 2023 17:12
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ın ismi Antalya Cimnastik Salonu'na verildi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk cimnastiğinin büyükler kategorisindeki ilk dünya şampiyonu İbrahim Çolak'ın ismi Antalya Cimnastik Salonu'na verildi. Muhteşem salon için bakanlığımıza, dünya şampiyonumuzun ismini layık gören Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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