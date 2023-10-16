Dünya şampiyonu Doğan: 'Zirveye çıkmak zor, devam ettirmek daha da zor'

Antalya'nın Kemer ilçesinde 29 Eylül-8 Ekim tarihlerinden gerçekleştirilen Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı damga vurdu. 72 ülkenin katılımıyla gerçekleşen şampiyonada, Türk Milli Takımı 17 altın, 40 gümüş ve 23 bronz madalya kazanarak şampiyonayı birinci olarak tamamladı.



Şampiyonada, 14 sporcunun yer aldığı Yıldızlar kategorisi 42 kilogramda rakiplerini yenen Samsun Canik Belediyespor sporcusu Mustafa Eren Doğan, dünya şampiyonluğunu elde etti. Final müsabakasında Filistinli rakibi İbrahim Jamoos'u sayıyla yenen Doğan, müsabakanın ardından rakibini, 'Türkiye-Filistin kardeştir' diyerek teselli ettiğini söyledi. İlk kez katıldığı Muaythai Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşayan ve kategorisinin en teknik sporcusu seçilen Doğan, "Yakın bir dönemde sporu bırakmak istedim. Ergenlik de diyebiliriz. Ancak hocam beni bırakmadı ve ikna etti. Daha sonrasında ise dünya şampiyonu oldum. Edindiğim bu tecrübeyi, ilerleyen yıllarda da devam ettireceğim" diye konuştu.



'MUAYTHAİ'Yİ BIRAKMAK İSTEDİM'



Dünya şampiyonu olmanın kendisi için güzel ve özel bir duygu olduğunu söyleyen Canik Uludağ Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Mustafa Eren Doğan, "Şampiyona benim için güzel bir tecrübe oldu. Bu tecrübeyi de ilerleyen yıllarda devam ettireceğim. Şampiyon oldum, zirveye ulaştım. İlk kez Milli Takım'a katıldım ve çok iyi bir derece yaptığım için kendimle gurur duyuyorum. Başarımı gelecek yıllarda da devam ettireceğim. Zirveye çıkmak zor, ancak devam ettirmek daha da zordur. Muaythai, çok sevdiğim ve ilgi duyduğum bir spor dalı. İzlediğim, takip ettiğim ağabeylerim vardı. Onlara özendim ve onlar gibi olmak istedim. Hayal ettiğim başarıya ulaştım. Dünyanın önemli Muaythai sporcularından biri olan Buakaw Banchamek'i takip ediyorum. Bir dönem Muaythai'yi bırakmak istedim. Benim için kötü bir duyguydu. Keşke yapmasaydım dediğim bir şeydi. Babam hocamı aradı bırakmak istediğimi söyledi.Hocam da antrenman sonrasında beni aldı, benimle konuşarak ikna etti ve spora devam ettirdi. Bırakmak istemem de bir niyetim yoktu. Ergenlik diyebiliriz" ifadelerini kullandı.



'AİLEM BU SPORU YAPMAMI İSTEMEDİ'



Final müsabakası sonrasında Filistinli rakibini teselli ettiğini söyleyen Doğan, "Ailem bu sporu yapmamı istemedi, desteklemedi. Derslerime daha çok odaklanmam gerektiğini söylüyorlardı. Dersler konusunda haklılar. Derslerim ve sporu beraber götüreceğime de söz verdim. Sözümü de tuttum. Şampiyon olduktan sonra ise benimle gurur duyduklarını ve çok iyi bir sporcu olduğumu söylediler. Şuan hem dünya şampiyonu oldum hem de onları gururlandırdım. Çok mutlular. Onlara çok teşekkür ederim. Final maçımda Filistinli İbrahim Jamoos ile karşılaştım. Müsabakamız, Filistin'de yaşanan üzücü olayların sabahındaydı. Maçtan galip geldim. Kürsüde üzgün duruyordu. Onu motive etmeye çalıştım. Rakibime, 'Filistin ve Türkiye kardeştir' dedim" dedi.



'YARIŞABİLECEĞİMİZ EN PRESTİJLİ ORGANİZASYONDU'



Dünya Şampiyonu Mustafa Eren Doğan'ın antrenörü Cihan Yurt ise, "Sporcumuzu aldığı sonuçtan dolayı tebrik ediyorum. Zirvede yerimiz aldık ve korumaya devam edeceğiz. Mustafa ile yaklaşık 2 buçuk yıldır çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde, yarışabileceğimiz en prestijli organizasyonda, Muaythai Dünya Şampiyonası'nda yarıştık. Milli Takım'da devletimize bu madalyayı kazandırdığımız için çok mutluyuz. İnşallah nice Mustafa'lar yetiştirerek bayrağımızı göndere çekip, daima zirvede olacağız" dedi.