Dünya Şampiyonu Doğan Türk bayrağını dalgalandırdığı için gururlu

Tayland'da düzenlenen WBC Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kaş Belediyespor Kulübü sporcusu Zehra Doğan, düşüncelerini paylaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dünya Şampiyonu Doğan Türk bayrağını dalgalandırdığı için gururlu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2023 15:10
Tayland'da düzenlenen WBC Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kaş Belediyespor Kulübü sporcusu Zehra Doğan, organizasyonda Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Doğan, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ı ziyaret etti. Belediyenin destekleriyle yurt dışındaki organizasyonlara katıldığını dile getiren Doğan, "Dünya Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyerek şampiyon oldum. Organizasyonda Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadım. Yeni başarılara da imza atacağıma inanıyorum." dedi.

Doğan, desteklerinden dolayı Ulutaş'a teşekkür etti.

Başkan Ulutaş da spora ve sporcuya daima destek verdiklerini bildirdi. Doğan'ı başarısından dolayı tebrik eden Ulutaş, "Desteklerimizle her daim yanındayız. Kendisinden yeni şampiyonluklar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery