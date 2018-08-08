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Dünya şampiyonu atlet Bett hayatını kaybetti

Dünya şampiyonu Kenyalı atlet Nicholas Bett, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
Dünya şampiyonu atlet Bett hayatını kaybetti
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08 Ağustos 2018 11:28
Dünya şampiyonu Kenyalı atlet Nicholas Bett, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kenya Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, 2015'te erkekler 400 metre engellide dünya şampiyonu olan 28 yaşındaki Bett'in, Nandi kentindeki trafik kazasında vefat ettiği kaydedildi.

2015 yılında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 47.79'luk derecesiyle 400 metre engellide altın madalya kazanan Bett, 800 metrenin altındaki bir yarışta dünya şampiyonu olan ilk Kenyalı atlet olarak tarihe geçmişti.

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