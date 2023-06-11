Dünya şampiyonu Alya Akar, hedef büyüttü!

Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Alya Akar, hedeflerini anlattı.



Üç yıl önce tanıştığı serbest dalışta çok çalışarak kısa sürede milli takıma girmeyi başaran 15 yaşındaki Akar, bugüne kadar katıldığı şampiyonalarda önemli dereceler elde etti. Geçen yıl serbest dalışta dünya ikinciliği elde eden Akar, bu yıl 7-13 Mayıs'ta Kuveyt'te düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda genç kadınlar kategorisinde altın madalya kazanarak birincilik kürsüsünde yer aldı.



Milli sporcu Akar, şampiyonalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadığını söyledi. Her zaman en iyi olmak için mücadele ettiğini ifade eden Akar, "Geçen yıl çok istemiştim ama birincilik kürsüsüne çıkamamıştım. Bu sene daha iyi çalışarak şampiyonaya hazırlandım ve birincilik almayı başardım. Orada İstiklal Marşı'mızı okutmak çok gurur vericiydi." dedi.



Akar, kısa sürede güzel dereceler elde etmesinin kendisini motive ettiğini belirterek, her yıl katıldığı müsabakalarda kürsüye çıkarak emeklerinin karşılığını aldığını anlattı.



Dünya şampiyonluğunun bütün sporcuların hayali olduğunu aktaran Akar, "Serbest dalışa başladığımdan bu yana özellikle dünya şampiyonluğu elde etmeyi çok istiyordum. Bu başarıya ulaştığım için çok mutluyum. Dünya şampiyonu olmak, birincilik kürsüsüne çıkmak heyecan vericiydi. Seneye büyükler kategorisine geçmiş olacağım ve benim için daha zorlu olacak. Daha iyisini başaracağıma inanıyorum." diye konuştu.



Antrenör Sertan Aydın da sporcusunun Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.



Milli takıma başarılı sporcular kazandırmaya devam ettiklerini belirten Aydın, "Alya elde ettiği derecelerle ülkemizi Dünya Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanmıştı. Geçen yıl kaçırmıştı ama bu sene altın madalya kazanmayı başardı. Başarılı bir sporcu ileride de ülkemize güzel madalyalar kazandıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.









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