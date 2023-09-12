Dünya şampiyonu Ahmet Talha Kacur'a büyük karşılama

Dünya şampiyonu işitme engelli milli güreşçi Ahmet Talha Kacur, Niğde'de coşkuyla karşılandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya şampiyonu Ahmet Talha Kacur'a büyük karşılama
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12 Eylül 2023 19:48
Kırgızistan'da düzenlenen 7. İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ahmet Talha Kacur, memleketi Niğde'ye döndü.

Organizasyonda büyükler grekoromen stil 87 kiloda dünya şampiyonu olan Ahmet Talha Kacur, Ankara-Niğde Otoyolu Niğde gişelerinde davul zurnayla karşılandı.

Ahmet Talha Kacur, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünya şampiyonluğunu elde edip bu gururu yaşatabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Milli güreşçi, "Hamdolsun Dünya Şampiyonası'nda altın madalya aldık, bayrağımızı göndere çektirdik, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinlettik. Bu gurur hepimize yeter. Madalyam öncelikle tüm şehitlerimize armağan olsun. Gençlerimize armağan olsun, onlara bir nebze örnek olurum inşallah. İnşallah nice şampiyonluklar çıkarır, tüm dünyaya İstiklal Marşı'mızı dinletiriz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Talha Kacur, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, antrenörleri, vatandaşlar ve ailesinin yer aldığı karşılamanın ardından kent turu yaptı.

 

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