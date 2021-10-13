Dünya şampiyonluğu hedefleri Kovid-19'a takılan boksörler, yeni amaçlarını belirledi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkınca Dünya Şampiyonası'na katılamayan Genç Kadın Boks Milli Takımı'nın 3 sporcusu, Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.



Nisan ayında Polonya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'na Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlanan Genç Kadın Boks Milli Takımı sporcularından Gamze Soğuksu, Senanur Kocaoğlu ve Ece Asude Ediz, son gün yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle organizasyona katılamadı.



Dünya Şampiyonası'nda mücadele edemeyen 3 sporcu, 15 Ekim'de Karadağ'da başlayacak Avrupa Şampiyonası'na katılacak 12 kişilik takımda yer almayı başardı.



Kastamonu'da hazırlıklarını tamamlayan sporcular, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.



Milli boksörlerden Gamze Soğuksu, AA muhabirine, hazırlıkların oldukça iyi geçtiğini söyledi.



Bugüne kadar elde ettiği derecelerden bahseden Gamze Soğuksu, "2018, 2019, 2020 ve 2021'in Türkiye şampiyonuyum. 2018'de Avrupa ikincisi oldum. 2019'da Avrupa Şampiyonası'na gittim ama çeyrek final maçında talihsiz bir şekilde elendim." diye konuştu.



Geride kalan yıl Kovid-19 nedeniyle Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'na katılmadığını hatırlatan ay-yıldızlı sporcu, "Bu yıl Dünya Şampiyonası'na katılacak takıma seçildim ve kampa girdim. Şampiyonaya katılacaktık, bir gün kala yaptığımız testim pozitif çıktı. Ondan dolayı gidememiştim. Şimdi Avrupa Şampiyonası var. Çok iyi çalıştık, altın madalyayı getireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Senanur Kocaoğlu ise bu şampiyonayı çok önemsediğini belirterek, şunları dile getirdi:



"2018, 2019, 2020 ve 2021 Türkiye şampiyonuyum. Bu sene Dünya Şampiyonası'na katılmak için çok çalışmıştık. Kampta gecemizi gündüzümüze katmıştık. Testimiz pozitif çıktığı için gidemedik ve çok üzülmüştük. Şimdi gecemizi gündüzümüze katıp daha çok çalışıyoruz ve Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile döneceğiz inşallah."



Ece Asude Ediz de şampiyonadan beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "2019 yılında Türkiye ve Avrupa şampiyonu oldum. Dünya Şampiyonası'na Kovid-19 nedeniyle gidemedik. Çok büyük başarılar bekliyorduk, dünya şampiyonluğu hedefliyorduk ama nasip değilmiş. Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile döneceğimize, İstiklal Marşı'mızı okutacağımıza söz veriyoruz." diye konuştu.



Genç Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ayhan Öz ise "Nisan ayında Polonya'da yapılan Dünya Şampiyonası'na katılacak olan takımımızın en iyi sporcularından üçünün testi pozitif çıktı. Madalya beklediğimiz sporcuların gelememesi nedeniyle buruk gittik. Dünya Şampiyonası'na katılamamaları nedeniyle sporcularımız, Avrupa Şampiyonası'na iyi motive oldu. Çok iyi çalışıyorlar. Bu sporcularımızın dışında da başarılı ve madalya beklediğimiz sporcularımız var." ifadelerini kullandı.



