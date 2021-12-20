Dünya şampiyonası madalyalarını hayatını kaybeden antrenörlerine armağan ettiler

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki 42. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan 3 altın, 2 bronz madalyayla dönen Eskişehirli sporcular, turnuva öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Bilek Güreşi Milli Takımı Antrenörü Şener Arslan'ı unutmuyor.



Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde de antrenörlük yapan Arslan'ın 12 Ekim'de vefatı, 25 Kasım-4 Aralık'taki Dünya Şampiyonası öncesi sporcularına büyük üzüntü yaşattı.



Arslan'ın oğlu ve milli sporcu Evren Serhat Arslan tarafından şampiyonaya hazırlanan sporcular, kazandıkları madalyalarla Türkiye'yi gururlandırdı.



Antrenman salonuna geldiklerinde gözleri Şener Arslan'ı arayan sporcular, kazandıkları madalyaları antrenörlerine armağan etti.



Antrenör Evren Serhat Arslan, AA muhabirine, milli takım antrenörü babası Şener Arslan'ı kaybettikten sonra salonu devralıp sporcularını yetiştirmeyi sürdürdüğünü söyledi.



Turnuva öncesi yaşadıklarını aktaran Arslan, şöyle konuştu:



"Babam ve antrenörümüz olan Şener Arslan'ı kaybettiğimiz için şampiyonaya katılmak zorlu oldu. Şener Arslan olmadan katıldığımız ilk şampiyonaydı. Ben ve sporcularım alnımızın akıyla şampiyonadan madalyalarla döndük. Romanya'daki turnuvada 3 dünya şampiyonluğu, 2 dünya üçüncülüğü elde ettik. Bütün madalyaları Şener Arslan'a armağan ediyoruz. Şener Arslan'ın 1997 yılında Eskişehir'de başlattığı bilek güreşi branşı, 2021 yılında hala çok iyi yerlerde. Eskişehir'in sporcuları hem ülkemizdeki hem de yurt dışındaki turnuvalara yıllardır adeta damga vuruyor. Babamın emanetini biz devraldık. Daha iyi yerlere taşımak için elimizden geleni yapacağız."



Arslan, 2022 yılında yapılacak Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerine Şener Arslan'ın adının verilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



- Tuğba Yıldırım: "Babamız gibiydi"



Şampiyonadan 2 madalyayla dönen 17 yaşındaki Tuğba Yıldırım ise bilek güreşine 3 yıl önce Şener Arslan'ın teşvikiyle başladığını belirterek, kaybından büyük üzüntü duyduğunu vurguladı.



Dünya Şampiyonası'na büyük moral bozukluğuyla gittiğini anlatan Tuğba Yıldırım, "Daha önce Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olmuştum. Bu yıl da dünya şampiyonu oldum. Hepsi antrenörüm Şener Arslan sayesinde oldu. Salona girdiğimde gözüm hala Şener hocamı arıyor. Kazandığım madalyaları Şener hocama armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.



Dünya üçüncüsü olan Ahmet Sevim, bu branşla 2019'da Şener Arslan sayesinde tanıştığını aktardı.



Katıldığı ilk dünya şampiyonasından madalya ile döndüğünü dile getiren Sevim, "Şener hocamızı kaybetmenin üzüntüsüyle gittiğimiz zorlu bir turnuvaydı. Şener hocamız adeta babamız gibiydi." değerlendirmesinde bulundu.



Sağ kolda dünya şampiyonluğuna ulaşan Naz Aslan da yurt dışında ilk kez katıldığı turnuvadan dereceyle dönmekten mutlu olduğunu belirtti.



Bilek güreşine 3 yıl önce Şener Arslan sayesinde başladığını kaydeden Naz Aslan, "Şener hocamızın yanımızda olmasını çok isterdik. İlk uluslararası şampiyonada madalya aldığımı görmesini isterdim." diye konuştu.





İLGİLİ VİDEO