Dünya, Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de koşacak

Kapadokya'nın, hayalle gerçeğin buluştuğu eşsiz coğrafyasında festival havasında unutulmaz bir koşu deneyimi sunan Salomon Cappadocia Ultra-Trail yarışı, 15-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.



Doğal güzellikleri ve tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'yı bir uçtan öbür uca yüksek platolar ve vadilerden koşarak geçen uzun mesafe patika koşusu olan Ultra-Trail, bu yıl 75 ülkeden 2.000'nin üzerinde sporcuya ev sahipliği yapacak.



15-16 Ekim tarihleri arasında Salomon Türkiye isim sponsorluğunda koşulacak dünyaca ünlü patika koşusu yarışı Salomon Cappadocia Ultra-Trail'in tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ürgüp Kaymakamı Cüneyt Caner, Ürgüp Belediye Başkan Yardımcısı Birol Çetin, İl Spor Müdürü Muhsin Özdemir, Salomon Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Canon Kurumsal Müdürü Gizem Şenyurt, Garmin Direktörü Hasan Güder ve Argeus CEO'su Aydın Ayhan Güney katıldı. Tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "Kapadokya, bu etkinliğin yapılabileceği en güzel alanların başında gelir. Bu sadece bir spor aktivitesi olmayacak ayrıca bir kültür etkinliği de olacak. Bölgemiz için de son derece önemli. Farklı ülkelerden birçok misafir ağırladığımız için bizler de son derece mutluyuz" diye konuştu.



Argeus CEO'su Aydın Ayhan Güney ise Kapadokya'nın çok büyük bir marka olduğunu belirterek, "Büyük markaların kendi alt markalarını yaratmaları gerekiyor. Kapadokya bunu başarabilen nadir bölgelerden bir tanesi. Mağara otelleri büyük bir marka. Balonu büyük bir marka oldu. Bizim de hedefimiz, Kapadokya'daki spor turizmini 3'üncü bir marka olarak büyütmek. Ultra-Trail bunu başarmak üzere" ifadelerini kullandı.



ÜÇ FARKLI PARKUR, ELİT ATLETLER



119 km, 63 km ve 38 km olmak üzere üç farklı parkurdaki yarışlara sahne olacak olan Ultra-Trail, 2022 yılında da elit atletlere ev sahipliği yapacak. Bütün güzelliği ile Kapadokya'yı koşmak için yüksek platolar ve vadilerden geçen eşsiz bir Ultra-Trail yarışı olan 119 km'lik Salomon Cappadocia Ultra-Trail, bir kez daha organizasyonun ana yarışı olacak. Katılımcılar, doğal hisarları, peribacaları ile dolu vadileri ve araziye hakim yüksek tepeleri ile Kapadokya'nın kalbini görme fırsatı sunan 63 km'lik etabını koşacak. Atletler ayrıca, Ortahisar ve Göreme'den geçerek Göreme Milli Parkı'nın vadilerini keşfetme imkanı sunan 38 km'lik Short Trail- ile Kapadokya'nın manzaraları eşliğinde koşma fırsatı elde edecek.



İLKLERE SAHNE OLACAK



Ultra-Trail, bu yıl koşu takımıyla bayrak yarışı, sağlık çalışanlarına ve iyilik peşinde koşanlara indirim olanağı gibi birçok konuda ilklere imza atacak. Geçtiğimiz yıl 38 ve 63 km'lik parkurlarda bayrak yarışı formatında yapılan takım yarışı Cappadocia Team Games, bu yıl üç parkur için de uygulanacak. Ayrıca Ultra-Trail parkurlarında koşan tüm sağlık çalışanlarına yüzde 50 indirimli kayıt imkanı sunulurken, Adım Adım ile iyilik peşinde koşanlara Ultra-Trail kayıtlarında yüzde 10 indirim yapılacak.



ADIMLAR İYİLİK İÇİN ATILACAK



Ultra-Trail'de adımlar, bu yıl da iyilik için atılıyor. AKUT, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Gönüllü Hareketi, İlgi Otizm Derneği, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, KODA, Koruncuk Vakfı, NİÇEV, Türk Eğitim Derneği, Unicef olmak üzere 10 STK'nın, 2022 yılında Ultra-Trail, yardımseverlik koşusu projeleri hazır. Salomon Cappadocia Ultra-Trail, ayrıca kayıt gelirlerini Türkiye Atletizm Vakfı'nın "Genç Atletlere Destek Programı"na bağışlayarak Türk atletizminin geleceğine destek oluyor.



SPOR TURİZMİNE DESTEK



Ultra-Trail'de koşucularının neredeyse tamamı Kapadokya bölgesi dışından geliyor ve bir hafta süresince çok yoğun bir turizm hareketliliği sağlıyor. Kapadokya'da konaklamadan yeme-içme sektörüne, balon şirketlerinden bölge esnafına heyecanla beklenen organizasyon, Ürgüp ve çevre bölgeler için yaklaşık 25 milyon TL'lik ekonomik katkı üretecek.



KAPADOKYA ÇOCUK KOŞUSU: DÜNYA ŞAMPİYONLARI İLE KOŞU DENEYİMİ



Organizasyonun son gün etkinliği, ödül töreni öncesinde yapılacak. Kapadokya Çocuk Koşusu'nda, çocuklar dünya şampiyonları ile koşu deneyimi yaşatacak. 16 Ekim Pazar sabahı yapılacak Kapadokya Çocuk Koşusu'na, Kapadokya bölgesinde yer alan ilköğretim öğrencileri katılacak. Minik sporcular, kendileri için tasarlanmış özel tişörtlerle koşacak.





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