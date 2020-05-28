"ÖLÜMLERİN YARISI AVRUPA'DA"

BEŞ ÜLKE SAYDI, İÇERİSİNDE TÜRKİYE DE VAR

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, koronavirüs pandemisi boyunca yaşananlar ve son durumla ilgili paylaşımlarda bulundu.Kluge, düzenlediği basın toplantısında, "Belki çok daha azı rapor edilmiş olabilir ama mart ayı başından bu yana koronavirüsle alakalı olarak 24 ülkeden 159 binden fazla ölüm kayıtlara geçti. Normalde, yılın bu döneminde beklediğimiz ölüm sayılarının çok üzerinde ve ötesinde rakamlar bunlar..." dedi.Koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin yüzde 94'ünün 60 yaş ve üzerinde, bu ölümlerin de %97'sinin başka bir sebebi tetikleyerek ortaya çıktığını anlatan Kluge, "Son 14 günde, Avrupa bölgesinde koronavirüs vakalarının yüzde 15 oranında arttığını gözlemledik. Dünyadaki koronavirüs vakalarının yüzde 37'si, ölümlerin ise yüzde 50'si Avrupa'da gerçekleşti." ifadelerini kullandı.Hans Kluge, "Beş Avrupa ülkesinde, koronavirüs vaka sayılarının son 5 günde arttığını görüyoruz. Rusya, Birleşik Krallık, Türkiye, Belarus ve İtalya'da rakamların tekrar artışa geçtiğini görüyoruz." açıklamasını yaptı.Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Kluge, "İspanya, İtalya, Birleşik Krallık ve Fransa'daki ölümler, koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin yüzde 72'sini oluşturuyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.