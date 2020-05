YEMEĞİNİZİ İYİ PİŞİRİN

YEMEĞİ DOĞRU ISIDA SAKLAYIN

TEMİZ SU KULLANIN

TEMİZ TUTUN

EKİPMANLARI AYIRIN

Dünya çapında 4 milyondan fazla insanı etkileyen corona virüsü ile ilgili birçok tartışmanın ortasında kalan Dünya Sağlık Örgütü, özel bir dosya hazırlayarak kamuoyunu bilgilendirdi.Birçok dilde hazırlanan raporu resmi internet sitesi ve sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna aktaran DSÖ sıklıkla gündeme gelen, "Corona yiyecek paketlerinden bulaşır mı" iddialarına da yanıt verdi. DSÖ resmi Twitter hesabı üzerinden, "Bugüne kadar henüz kimsenin corona virüsüne gıda paketlerine dokunarak yakalandığına dair bir kanıt yok fakat gıda güvenliğine dikkat etmek her zaman çok önemli bir yaklaşımdır" mesajını paylaştı.DSÖ'nün resmi internet sitesinde de paylaşılan raporda ise corona günlerinde riski en aza indirmek için yapılması gerekenler listelendi.Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri arasında gıdayı iyi pişirmek geliyor. Özellikle et, tavuk, yumurta ve deniz ürünlerini iyi pişirmek gerektiğini aktaran DSÖ, "Çorba ve türlü gibi yemekleri kaynama noktasına getirin, 70 dereceye ulaşmaları iyi olur. Et ve tavuk yemeklerinde de iyi pişirmek gerek. Termometre kullanmak iyi olabilir" açıklamasını yaptı. Önceden pişirilmiş yemeklerin de yine iyice ısıtılması gerektiği vurgulandı.DSÖ'nün açıklamasında, "Doğru şekilde pişirmek neredeyse bütün tehlikeli mikroorganizmaları öldürür" ifadesi kullanılırken, sakat at, kıyma gibi besinlere ayrıca dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.Dünya Sağlık Örgütü, gıdadan corona virüsü bulaştığına dair henüz bir bulguya sahip olmadıklarını açıklasa da bazı önlemler alınmasının kritik öneme sahip olduğunu duyurdu."Pişmiş yemeği oda sıcaklığında 2 saatten fazla tutmayın" uyarısında bulunan DSÖ, yemeklerin çok uzun süre buzdolabında tutulmaması gerektiğini açıkladı.Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı raporda, "Mikroorganizmalar oda sıcaklığında saklanan gıdalarda çok hızlı bir şekilde çoğalır. Sıcaklığı 5 derecenin altına ya da 60 derecenin üzerine çıkarmak mikroorganizmaların büyümesini engeller. Fakat bazı tehlikeli mikroorganizmalar 5 derecenin altında da büyüyebilir" ifadesi yer aldı.Dünya Sağlık Örgütü, yemeklerin yapımı sırasında güvenli su kaynaklarının tercih edilmesi gerektiğini önerirken, "Pastörize süt gibi güvenli işlemlerden geçmiş besinleri tercih edin. Eğer çiğ yiyecekseniz meyve sebzeleri mutlaka yıkayın. Bir besinin son kullanma tarihi geçtiyse tüketmeyin" açıklamasını yaptı.Çiğ besinlerde tehlikeli kimyasallar ve mikroorganizmalar olabileceğini aktaran DSÖ, "Bu besinleri yıkamak ya da soymak gibi basit önlemler riski azaltabilir" önerisinde bulundu.DSÖ, yemek yapılma işleminden önce ellerin yıkanması gerektiğini savunurken, "Tuvaletten çıkmadan önce ellerinizi yıkamalısınız ve yemeğin pişirileceği yer ve tezgahı temiz tutmalısınız" açıklamasını yaptı.Dünya Sağlık Örgütü, "Birçok mikroorganizma hastalığa sebep olmaz ama toprakta, insanların üzerinde, hayvanlarda ve suda bulunan bazı mikroorganizmalar tehlikeli olabilir. Bu mikroorganizmalar elle, silme beziyle ya da kesme tahtası aracılığıyla besine bulaşabilir" uyarısında bulundu.Dünya Sağlık Örgütü yemek pişirilirken çiğ et ve deniz ürünü gibi besinler için kullanılan bıçak ve kesme tahtası gibi ekipmanların diğer besinler için kullanılmaması gerektiğini duyurdu.Çiğ besinlerin pişmiş yemeklerden ayrı tutulması gerektiğini öneren DSÖ, "Çiğ besinler ile hazırlanmış ve pişmiş yemekleri birbirinden ayırmak için ayrı kaplar kullanın" açıklamasını yaptı.