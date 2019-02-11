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Dünya rekoru 1 salise ile kaçtı

New York'ta düzenlenen Millrose Oyunları'nda Etiyopyalı atlet Yomif Kejelcha salonda 1 mil (1609.3 metre) dünya rekorunu 1 salise ile kaçırdı.

Kaynak: Sabah
Dünya rekoru 1 salise ile kaçtı
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11 Şubat 2019 08:56
New York'ta düzenlenen Millrose Oyunları'nda Etiyopyalı atlet Yomif Kejelcha salonda 1 mil (1609.3 metre) dünya rekorunu 1 salise ile kaçırdı.

Yarışı 3:48.46 ile bitiren 21 yaşındaki atlet, Hicham El Guerroj'a ait olan 3:48.45'lik rekora çok yaklaştı.

Faslı atlet bu rekoru 1997'de kırmıştı. Rekor için gayret eden Kejelcha yarım mili 1:52.99'da geçti. Son tura 3:20.13 ile giren Etiyopyalı şampiyon 28:33'ün altına inemeyince rekoru kaçırdıSporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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