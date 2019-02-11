Dünya rekoru 1 salise ile kaçtı

New York'ta düzenlenen Millrose Oyunları'nda Etiyopyalı atlet Yomif Kejelcha salonda 1 mil (1609.3 metre) dünya rekorunu 1 salise ile kaçırdı.



Yarışı 3:48.46 ile bitiren 21 yaşındaki atlet, Hicham El Guerroj'a ait olan 3:48.45'lik rekora çok yaklaştı.



Faslı atlet bu rekoru 1997'de kırmıştı. Rekor için gayret eden Kejelcha yarım mili 1:52.99'da geçti. Son tura 3:20.13 ile giren Etiyopyalı şampiyon 28:33'ün altına inemeyince rekoru kaçırdı