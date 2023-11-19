Dünya Ralli Şampiyonası'nın son etabını Elfyn Evans kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) son ayağı olan Japonya Rallisi'ni Toyota Gazoo takımından Elfyn Evans birinci olarak tamamladı. Takım arkadaşları Sebastien Ogier ikinci, Kalle Rovanpera ise üçüncü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Dünya Ralli Şampiyonası'nın son etabını Elfyn Evans kazandı
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19 Kasım 2023 16:14
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 13. ve son ayağı Japonya Rallisi'ni Toyota Gazoo takımından Elfyn Evans kazandı.

Takım arkadaşı Finlandiyalı Kalle Rovanpera'nın önceki etapta pilotlar klasmanı şampiyonluğuna ulaştığı organizasyonda, 2023 sezonu, Japonya ayağıyla sona erdi.

Büyük Britanyalı Evans, 3 saat 32 dakika 8 saniyelik derecesiyle Japonya Rallisi'ni ilk sırada tamamladı.

Evans'ın takım arkadaşlarından Fransız Sebastien Ogier ikinci, Rovanpera ise üçüncülük elde etti.

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