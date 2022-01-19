Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan Monaco'da başlıyor

Yeşil bir geleceğe, sürdürülebilir çağa girilen WRC'de bu sezon da tüm gözler Red Bull sporcularının üzerinde olacak. Red Bull sporcuları Elfyn Evans, Kalle Rovanpera ve Thierry Neuville şampiyonluk için mücadele verecek. 2022'de tam zamanlı olarak mücadele etmeyeceğini açıklayan sekiz kez dünya şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ile diğer bir efsane Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, Monte-Carlo Rallisi'nde yarışacak.



Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 50'nci yılının ilk yarışı Monaco'daki Monte-Carlo Rallisi'nde koşulacak. 20-23 Ocak tarihleri arasındaki Monte Carlo Rallisi, 17 etap üzerinden gerçekleştirilecek. Toplam 296.03 kilometrelik heyecan boyunca pilotlar, Akdeniz kıyısındaki yollarda büyük sıçrayışlar yaparak zirveyi elde etmeye çalışacak.



Yeşil bir geleceğin ve sürdürülebilirliğin vurgulanacağı 2022 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 50'nci yılında yüzde 100 fosilsiz yakıt ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla tasarlanan 'Plug-in hibrit motorlu' ralli otomobilleriyle yarışılacak. WRC'de yeni hibrit araçlarla koşulacak dört kıtadaki 12 yarışın tüm heyecanı, özel programlar ve canlı yayınlarla RedBull.com adresinden takip edilebilecek.



Gözler Red Bull sporcularında olacak



Dünya Ralli Şampiyonası'nda her sezon olduğu bu sezon da gözler yine Red Bull sporcularının üzerinde olacak. Şampiyonluğu en büyük favorilerinden olan Red Bull sporcuları Elfyn Evans, Kalle Rovanpera ve Thierry Neuville, sezonu zirvede tamamlamak için büyük bir mücadeleye girecek. Bu sezon tam zamanlı olarak mücadele etmeyeceğini açıklayan sonuncusu geçen sene olmak üzere WRC'de 8 Dünya Şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ile 9 kez Dünya Ralli Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan bir diğer efsane Red Bull sporcusu Sebastien Loeb ise sezonun açılış yarışında Monaco'da startta yerini alacak.



2022 Dünya Ralli Şampiyonası'nın takvimi



Tarih Yarış



20-23 Ocak Monte Carlo (Monaco)

24-27 Şubat İsveç

21-24 Nisan Hırvatistan

19-22 Mayıs Portekiz

02-05 Haziran İtalya

23-26 Haziran Kenya

14-17 Temmuz Estonya

04-07 Ağustos Finlandiya

08-11 Eylül Yunanistan

29 Eylül-02 Ekim Yeni Zelanda

20-23 Ekim İspanya

10-13 Kasım Japonya





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