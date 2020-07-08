Dünya Pentatlon Kongresi 2021'e ertelendi

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM), Kasım 2020'de Çin'in Xiamen kentinde yapılması planlanan Dünya Pentatlon Kongresi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2021'e ertelendiğini duyurdu.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, "UIPM Genel Sekreteri Shiny Fang, üye modern pentatlon federasyonlarına yaptığı bilgilendirmede, Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada oluşan güvenlik riski dolayısıyla Kasım 2020'de yapılması planlanan seçimli kongrenin ertelenmesinin mücbir bir sebep olarak ortaya çıktığını belirtti ve Dünya Pentatlon Kongresi'nin Kovid-19 nedeniyle 2021 yılına ertelendiğini bildirdi." denildi.
Öte yandan Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu (ECMP) da 17-21 Eylül 2020'de Macaristan'da yapılması planlanan Büyükler Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu Kongresi'nin de iptal edildiğini açıkladı.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, "UIPM Genel Sekreteri Shiny Fang, üye modern pentatlon federasyonlarına yaptığı bilgilendirmede, Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada oluşan güvenlik riski dolayısıyla Kasım 2020'de yapılması planlanan seçimli kongrenin ertelenmesinin mücbir bir sebep olarak ortaya çıktığını belirtti ve Dünya Pentatlon Kongresi'nin Kovid-19 nedeniyle 2021 yılına ertelendiğini bildirdi." denildi.
Öte yandan Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu (ECMP) da 17-21 Eylül 2020'de Macaristan'da yapılması planlanan Büyükler Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu Kongresi'nin de iptal edildiğini açıkladı.