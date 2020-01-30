Dünya Paketi'ne gelenler kazanıyor!

GollerCepte, Dünya Paketi'ne abone olanlar en özel içerikleri takip ederken aynı zamanda da internet kazanma şansı yakalıyor.

Dünya Paketi'ne gelenler kazanıyor!
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30 Ocak 2020 15:24
GollerCepte, yeni paketiyle tam sana göre! Şimdi GollerCepte Dünya Paketi'ne aylık tüm vergiler dahil 9,9TL'ye abone ol, dünyanın önde gelen liglerinden gol ve özel içerikler, NBA, tenis ve daha birçok spor dalında özel video içeriği cebine gelsin! Üstelik haftalık kazanacağınız 5 "Her Gol 100MB" hakkıyla da internetin keyfini çıkar. "Her Gol 100MB" hakkınla seçeceğin maçlarda atılacak her gol için 100MB kazanma şansı seni bekliyor! Dünya Paketi'ne abone olmak için 2200'a DUNYA GOL yazman yeterli.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


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