Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda, Klasik Yay Karışık Milli Takımı bronz madalya kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya
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24 Eylül 2021 20:28
ABD'de düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Yankton kentinin ev sahipliği yaptığı 2021 yılının son açık hava etkinliği olan organizasyonda Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Takaharu Furukawa ile Miki Nakamura'dan oluşan Japonya Milli Takımı ile karşılaştı.

Rakiplerini 6-2 yenen Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.


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