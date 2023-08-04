Dünya Okçuluk Kupası'nda milliler, finale yükseldi!

Dünya Okçuluk Kupası'nda Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Milli Takımı, Japonya'yı yenerek finale yükseldi ve Paris 2024 kotası aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dünya Okçuluk Kupası'nda milliler, finale yükseldi!
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04 Ağustos 2023 18:15
Son güncelleme 04 Ağustos 2023 19:16
Dünya Okçuluk Kupası'nda Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Milli Takımı, Japonya'yı yenerek finale yükseldi ve Paris 2024 kotası hakkı kazandı.

Almanya'da devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı, gümüş madalya alarak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.

Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım dünya ikincisi oldu.

Yarı finalde Japonya'yı 4-0 geriden gelerek 5-4 yenen Türkiye, finalde dünya sıralamasında 1 numarada olan Güney Kore'yle karşılaştı. Güney Kore'ye 6-2 kaybeden ay-yıldızlılar, gümüş madalya aldı. Güney Kore ise altın madalyaya uzandı. Bronz madalyayı ise Japonya kazandı.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bu madalyayla 2024 Paris kotası da aldı.

 

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