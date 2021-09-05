Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağı sona erdi

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayak (Bitci MXGP of Turkey) mücadelesinde yarışlar tamamlandı.
Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda MXGP kategorisinin ikinci yarışı yapıldı.
İki yarış sonunda birinciliği Red Bull KTM Factory takımından Hollandalı Jeffrey Herlings, ikinciliği aynı takımdan İspanyol Jorge Prado ve üçüncülüğü HRC'den Sloven Tim Gajser elde etti.
Yarışların ardından ödül töreninde dereceye girenlere kupaları verildi.
Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda MXGP kategorisinin ikinci yarışı yapıldı.
İki yarış sonunda birinciliği Red Bull KTM Factory takımından Hollandalı Jeffrey Herlings, ikinciliği aynı takımdan İspanyol Jorge Prado ve üçüncülüğü HRC'den Sloven Tim Gajser elde etti.
Yarışların ardından ödül töreninde dereceye girenlere kupaları verildi.