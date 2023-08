Dünya Motokros Şampiyonası'na flaş sponsor

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği'nin (SASAD), Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'na (MXGP of Türkiye) sponsor olduğu açıklandı.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, bu yıl Afyonkarahisar'da 6. kez gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP of Türkiye) sponsorları arasına SASAD da katıldı.



İş birliği kapsamında savunma sanayiinde hizmet veren firmaların ürün, hizmet ve çalışmalarının organizasyona katılan yurt içi ve yurt dışı katılımcılara daha yakından tanıtılması hedefleniyor.



AFYON'DA DÜZENLENECEK



Bu kapsamda, dünyada 186 ülkede yaklaşık 3,1 milyar izleyici kitlesine ulaşan organizasyonla, savunma sektöründeki markaların sponsorluk, reklam ve etkinliklerle firmaların tanıtımlarına yönelik iş birlikleri geliştirilecek.



Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP of Türkiye) 1-3 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.



Organizasyonda Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), MX2 (Dünya Gençler Şampiyonası), MXWomen (Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası, MX250 (Avrupa Motokros Şampiyonası) olmak üzere toplam 4 kategoride yarışlar yapılacak.