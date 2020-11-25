Dünya, Maradona'ya veda ediyor...

RIVER PLATE

"Hoşça kal Diego"



NAPOLI

"Dünya bizden bir şeyler söylememizi bekliyor ama bu acı içerisinde ne söylenebilir ki? Şimdi ağlama zamanı. Kelimelerin de zamanı gelecek."



BEŞİKTAŞ

"Bu güzel oyunu en iyi oynayanlardan biri olan Diego Maradona'nın vefatı için çok üzgünüz. Huzur içinde yat efsane."



FENERBAHÇE

"Tüm zamanların en iyilerinden biri... Huzur içinde yat Diego Armando Maradona"



GALATASARAY

"O bir efsaneydi... Her şey için teşekkürler, huzur içinde yat Diego Armando Maradona"



TRABZONSPOR

"Futbolun efsanesini kaybettik! Huzur içinde uyu"



ARJANTİN MİLLİ TAKIMI

"Hoşça kal Diego. Her zaman kalplerde olacaksın"





RIVER PLATE

"Hoşça kal Diego"





BOCA JUNIORS

"Sonsuz teşekkürler"



BARCELONA

"Her şey için teşekkürler Diego"



KALIDOU KOULIBALY

"Bana söylediklerini asla unutmayacağım. Her şey için teşekkürler. Huzur içinde yat."



UEFA BAŞKANI CEFERIN

"Dünya futbolunun en büyük ve en ikonik figürlerinden biri olan Diego Maradona'nın vefatından derin üzüntü duyuyorum. Yeteneği ve karizmasıyla olağanüstü bir oyuncu olarak adını tarihe kazıdı"





MICHEL PLATINI

"Ona hayranlık duyuyordum ama rekabet de vardı. Her ikimiz de zirvede olamazdık. Çok üzgünüm. Giden bizim geçmişimiz."

Arjantinli efsane Maradona'nın vefatının ardından dünyanın dört bir yanında yas duygusu hakim oldu. İşte paylaşılan mesajlar...LIONEL MESSI"Arjantinliler ve futbol için çok üzücü bir gün. Aramızdan ayrılmayacak çünkü Diego ebedidir. Onunla birlikte yaşadığım tüm güzel anları unutmayacağım. Tüm ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Huzur içinde yatsın."CRISTIANO RONALDO"Ben bir arkadaşıma, dünya ise bir dahiye veda ediyor. Şimdiye kadar en iyisi. Çok erken aramızdan ayrılıyor, sınırları olamayan bir miras ve yeri asla doldurulmayacak bir boşluk bırakıyor. Huzur içinde yat. Asla unutulmayacaksın"RADAMEL FALCAO"Çok küçük yaşlardan beri hep idolüm oldun. Bir gün senin gibi profesyonel bir futbolcu videolarınızı izleyerek saatler geçirdiğimi hatırlıyorum. Seninle tanıştığımda güzel yüreğinin farkına vardım. Her şey için teşekkürler. Seni özleyeceğiz."PELE"Ne üzücü bir haber. Harika bir arkadaşı kaybettim ve dünya da bir efsaneyi kaybetti. Söylenecek çok şey var ama şimdilik Tanrı ailesine sabır versin. Umarım bir gün gökyüzünde birlikte top oynayabiliriz."MESUT ÖZİL"Çok üzücü bir haber. Futbol dünyasının gördüğü en iyi 10 numarayı kaybettik. Özleneceksin efsane. Huzur içinde yat."KYLIAN MBAPPE"Sonsuza kadar futbol tarihinde kalacaksın. Tüm dünyaya verdiğin güzellikler için teşekkürler. Lanet olsun sana 2020"