Dünya Kuraş Şampiyonası başladı

Türkmenistan'da 14. Dünya Kuraş Şampiyonası'nın açılışı yapıldı.



Başkent Aşkabat'taki Dövüş Sanatları Spor Kompleksindeki açılışa Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları, Uluslararası Kuraş Birliği Başkanı Haydar Farman, Türkmenistan Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Ata Akmammedov, Türkmenistan Kuraş Federasyonu Başkanı Serdar Atayev, rektörler, öğrenciler, sporcular ile çok sayıda yerel ve yabancı basın mensupları katıldı.



Kuraş'ın ata sporu olduğunu ve 3 bin 500 yıllık tarihinin bulunduğunu ifade eden Öztürk, dünyada kuraş spor dalının gelişmesini desteklediklerini söyledi.



Dünya Kuraş Şampiyonası, 28 Kasım'da sonra erecek.









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