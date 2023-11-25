Dünya Kuraş Şampiyonası başladı

Türkmenistan'da ilk kez düzenlenecek Dünya Kuraş Şampiyonası başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dünya Kuraş Şampiyonası başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2023 22:58
Türkmenistan'da 14. Dünya Kuraş Şampiyonası'nın açılışı yapıldı.

Başkent Aşkabat'taki Dövüş Sanatları Spor Kompleksindeki açılışa Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları, Uluslararası Kuraş Birliği Başkanı Haydar Farman, Türkmenistan Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Ata Akmammedov, Türkmenistan Kuraş Federasyonu Başkanı Serdar Atayev, rektörler, öğrenciler, sporcular ile çok sayıda yerel ve yabancı basın mensupları katıldı.

Kuraş'ın ata sporu olduğunu ve 3 bin 500 yıllık tarihinin bulunduğunu ifade eden Öztürk, dünyada kuraş spor dalının gelişmesini desteklediklerini söyledi.

Dünya Kuraş Şampiyonası, 28 Kasım'da sonra erecek.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery