Dünya Kupası'nın parlayan yıldızı Griezmann'dan seramoni sonrası ilk sözler

Antoine Griezmann 2018 Dünya Kupası'nda Altın Top ve En İyi Oyuncu ödüllerini alarak başarılı performansını taçlandırdı.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda attığı gollerle Fransa Milli Takımı'nı sırtlayan isimlerden biri olan Antonie Griezmann, kupa seramonisi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.Yıldız golcü yaptığı açıklamada şaşkın olduğun dile getirirken kupa kazanmanın muhteşem bir duygu olduğunu dile getirdi ve,dedi.