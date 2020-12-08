Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, eleme oynayacak

2022 yılında Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, kendi ülkesinde düzenlenecek turnuva öncesi eleme maçları oynayacak.



Ev sahibi kupaya direkt katılacak olmasına rağmen, hazırlık maçları olarak eleme maçlarında yer alacak ve tarihindeki en önemli turnuvaya hazırlanacak.



PORTEKİZLİ GRUPTA YER ALACAK



Kaynakların iddiasına göre Katar; Portekiz, İrlanda, Lüksemburg, Sırbistan ve Azerbaycan'ın olduğu A grubunda yer alacak.



Kesin karar henüz açıklanmadığı için 5 takımlı olan B, D ve E gruplarında da yer alma ihtimali devam ediyor. A Milli Takımımızın grubu 6 takımlı olduğu için Katar'ın grubumuza dahil edilmesi söz konusu olmayacak.



DAHA ÖNCE GÜNEY AMERİKA'YA GİTTİLER



Katar Milli Takımı, UEFA organizasyonunda mücadele eden ilk kıta dışı takım olacak. Körfez ülkesi daha önce 2019'da özel davetle Copa America'ya katılmıştı. 2021 yılındaki turnuvada da yer almaları bekleniyor.



Dünya Kupası elemelerinde Katar'ın alacağı puanlar hesaplanmayacak. Sadece fikstürü boş olan takıma, yarı rekabetçi bir maçta oynama fırsatı verilmiş olacak.



