Dünya Kupası'nda "yerli teknik adam" geleneği bozulmadı

- Deschamps tarihe geçti

Kupa Şampiyon Teknik direktör 1930 Uruguay Alberto Suppici 1934 İtalya Vittorio Pozzo 1938 İtalya Vittorio Pozzo 1950 Uruguay Juan Lopez 1954 Batı Almanya Josef Herberger 1958 Brezilya Vicente Italo Feola 1962 Brezilya Aymore Moreira 1966 İngiltere Martin Peters 1970 Brezilya Mario Zagallo 1974 Batı Almanya Helmut Schön 1978 Arjantin Cesar Luis Menotti 1982 İtalya Enzo Bearzot 1986 Arjantin Carlos Salvador Bilardo 1990 Batı Almanya Franz Beckenbauer 1994 Brezilya Carlos Alberto Parreira 1998 Fransa Aime Jacquet 2002 Brezilya Luiz Felipe Scolari 2006 İtalya Marcello Lippi 2010 İspanya Vicente Del Bosque 2014 Almanya Joachim Löw 2018 Fransa Didier Deschamps





Fransa Milli Takımı'nı dünya şampiyonluğuna taşıyan Didier Deschamps, FIFA Dünya Kupası'nı kazanan tüm takımların yerli teknik direktörler tarafından çalıştırılması geleneğini bozmadı.Dünya Kupası tarihinde yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamadı. 1930'dan bu yana düzenlenen 21 turnuvada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke de yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.Uruguay'daki ilk turnuvayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Didier Deschamps yönetimindeki son şampiyon Fransa da geleneği sürdürdü.Beş şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan ülke unvanını elinde tutan Brezilya gibi milli takım düzeyindeki futbolun zirvesine 4'er kez çıkan İtalya ve Almanya da bunu yerli çalıştırıcılarla başardı.Dünya Kupası'nda 2 kez şampiyonluğa ulaşan tek teknik direktör, İtalya'yı 1934 ve 1938'de zafere taşıyan Vittorio Pozzo oldu.Dünya Kupası tarihindeki ilk şampiyonluğunu 1998'de kazanan Fransa Milli Takımı'nın kadrosundaki Didier Deschamps, kupayı teknik direktör olarak kaldırmayı da başardı.Kupanın 1998'de ellerinde yükseldiği Deschamps, Mario Zagallo ve Franz Beckenbauer'den sonra bunu başaran 3. isim olarak tarihe geçti.Brezilya'nın 1958 ve 1962'de şampiyon olan kadrosunda yer alan Zagallo, 1970'de bu kez teknik direktör olarak mutlu sona ulaştı.1974 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Batı Almanya'nın kaptanlığını üstlenen Beckenbauer ise 1990'da takımını şampiyonluğa taşıdı.FIFA Dünya Kupası tarihinde şampiyonluk elde eden ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle: